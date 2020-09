Depois de 44 anos a trabalhar para a Globo, o contrato de António Fagundes com a estação chegou ao fim. Uma informação que foi confirmada, esta terça-feira. No entanto, relata o F5, o ator deverá fazer parte do remake da novela 'Pantanal'.

António Fagundes já não tem nenhum contrato de exclusividade com o canal e não faz parte do elenco fixo do mesmo, por isso, vai apenas assinar por cada trabalho que seja agora feito.

Esta decisão faz parte das "novas dinâmicas da relação da Globo com os seus talentos". O F5 destaca ainda que já na passada sexta-feira, a emissora também anunciou o fim da parceria com o casal de atores Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Mas estes não foram os únicos nomes a verem o contrato com a Globo chegar ao fim. O mesmo aconteceu com outros grandes artistas, como Bruno Gagliasso e Vera Fischer.

