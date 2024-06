As novelas brasileiras fazem parte da programação da SIC há já muitos anos e esta é uma aposta que o canal de Daniel Oliveira quer continuar a fazer. Por isso mesmo, já se sabe qual é a nova produção das 18h, mais um produto comprado à Globo que promete ter a marca de qualidade a que a emissora brasileira já nos habituou.

'Terra e Paixão' estreou no 'país irmão' a 8 de maio de 2023 e chegou ao fim a 19 de janeiro de 2024. Quase seis meses depois, ganha espaço na televisão portuguesa e terá pela frente o 'Última Hora' do 'Big Brother'.

Com Cauã Reymond, Tony Ramos, Bárbara Reis e Glória Pires nos principais papéis, a novela começa por contar a história de Aline, que perde o marido num crime horrendo cometido por pessoas que trabalham para Antônio La Selva, o produtor rural mais poderoso e temido da cidade. Aline vai procurar honrar a memória do companheiro e, por isso, transforma a sua própria fazenda num negócio, o que levará o vilão da história a focar-se no objetivo de tirar Aline desta equação.

A produção, que no Brasil teve 221 episódios, é da autoria de Walcyr Carrasco, responsável por várias novelas de sucesso como 'Morde e Assopra' (2011), 'Gabriela' (2012), 'Amor à Vida' (2013), 'O Outro Lado do Paraíso' (2017) e 'A Dona do Pedaço' (2019).

O elenco conta também com o ator português Paulo Rocha, para além das estrelas brasileiras Eliane Giardini, Tatá Werneck, Débora Falabella e Agatha Moreira, entre outras.

Na galeria poderá ver algumas imagens de 'Terra e Paixão', que estreia amanhã, dia 3 de junho, na SIC, a partir das 18h.