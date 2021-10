O seu palpite foi Susana Vieira? Então a verdade é que acertou em cheio.

É a icónica atriz brasileira, atualmente com 79 anos, a menina sorridente que vemos na imagem.

"A criança que existe dentro de mim deseja um feliz Dia A todas as crianças brasileiras e do mundo", declara Susana Vieira ao partilhar esta fotografia antiga como forma de assinalar o Dia da Criança - que esta terça-feira, 12 de outubro, se celebra no Brasil.

Leia Também: Susana Vieira celebra aniversário do filho. "Sempre esteve ao meu lado"