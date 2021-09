Susana Vieira celebrou este domingo, 19 de setembro, o aniversário do filho, Rodrigo Otávio. Uma data que foi destacada no Instagram pela mãe babada'.

"É dia do aniversário do meu filho Rodrigo Otávio, que sempre esteve do meu lado, nos bons e maus tempos, mas sempre com positividade e calma! É nele que 'encosto o meu barquinho' quando o mar está revolto e preciso de um ancoradouro", começou por escrever a atriz.

"Feliz ano que se abre à tua frente ao lado dos teus filhos e da tua Ketryn!! Tudo vai passar e melhorar! Tenho a certeza e a gente vai-se ver mais!!! É o que mais desejo! Chega de distâncias... Amo-te. Beijo grande", completou.

Após a partilha, foram muitos os seguidores que desejaram também um feliz aniversário a Rodrigo Otávio na caixa de comentários.

