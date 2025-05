Se o seu palpite foi Marta Melro, então a verdade é que acertou em cheio. É a atriz a pequena bebé que vemos na imagem.

Marta partilhou a fotografia de infância esta quinta-feira, 8 de maio, como forma de assinalar o seu aniversário.

"Alguém disse a esta bebé que ela faz 40 anos… a cara de espanto é notória! Como assim 40?", brincou na legenda do registo.

Marta Melro, recorde-se, conta com uma carreira de largos anos no mundo da moda e representação. Deu os primeiros passos como atriz na segunda temporada de 'Morangos com Açúcar', corria o ano de 2004.

