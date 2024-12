Se o seu palpite foi Beatriz Frazão, então a verdade é que acertou em cheio. É Beatriz Frazão a menina de sorriso tímido que vemos na imagem.

A jovem atriz completa esta quinta-feira, 12 de dezembro, 21 anos de vida.

Beatriz estreou-se no mundo da representação com apenas 11 anos, fazendo já parte da sua carreira grandes produções, em televisão, teatro e cinema, com direito até a um Globo de Ouro e a prémios internacionais.

Em 2017, com 13 anos, recebeu o Globo de Ouro de Revelação do Ano, distinguida pela sua prestação na novela 'Amor Maior'.

Recentemente, faz parte do elenco das novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar'.

