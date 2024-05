Boas notícias para Kate Middleton! O projeto da princesa de Gales, que incentiva à criação de negócios destinados à melhoria das condições de vida para pais e filhos, deu um novo passo.

Foi divulgado um novo relatório pela Business Taskforce que fala dos primeiros anos de infância, uma causa à qual Kate se tem dedicado nos últimos anos.

Intitulado 'Prioritising early childhood for a happier, healthier society' ('Priorizar os primeiros anos de infância para uma sociedade feliz e saudável'), o relatório foi produzido pela Deloitte em nome da Taskforce.

Segundo o relatório, adultos que tiveram uma infância mais feliz tornam-se profissionais mais produtivos.

Kate, de 42 anos, tem sido colocada a par das conclusões, apesar de continuar a lutar contra um cancro.

"Eu sei que a princesa está muitíssimo grata pelos membros da Taskforce que fizeram um fantástico progresso neste trabalho no último ano", notou Christian Guy, diretor executivo da The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

"Ela tem uma paixão pelo impacto deste projeto, tanto para a atual geração, como para as próximas. Sei que ela está empenhada em encorajar todos os negócios, independentemente da sua dimensão e objetivo, a juntarem-se a nós e mal pode esperar para ver o seu crescimento", completou.

O relatório adianta que investir nos primeiros anos de infância gera, pelo menos, um valor 45.5 mil milhões de libras para a economia britânica por ano.

Entre os objetivos deste projeto está a ajuda às famílias no acesso às necessidades básicas, o apoio da carreira dos pais, uma maior flexibilidade no trabalho, a priorização das ambivalências emocionais e sociais nas crianças e adultos e o acesso à educação e cuidados de saúde.

