Lionel Richie, de 74 anos, mantém uma relação de mais de uma década com Lisa Parigi, uma pessoa que conheceu num jantar de amigos.

Lisa Parigi nasceu e cresceu na Suíça, fala quatro línguas fluentemente e tem origens chinesa e caribenha. Ainda de acordo com a People, é fundadora e CEO da marca The Estate Collection e da linha de cuidados com a pele Glow Up Beauty.

A revista destaca ainda que a empresária - que é 40 anos mais nova que o cantor - acompanha sempre o artista, como aconteceu na coroação do rei Carlos III, e tem uma relação próxima com as filhas do mesmo.

De recordar que Lionel Richie esteve anteriormente casado com Brenda Harvey-Richie, entre 1975 e 1993, com quem adotou a filha Nicole. Depois deu o nó com Diane Alexander, entre 1995 e 2004, e juntos foram pais de Sofia e Miles.

Numa entrevista à People em 2019, o cantor falou de Lisa Parigi e destacou: "Ela é extremamente bonita, mas o mais importante é que é inteligente e ajuda-me a lidar com o meu mundo louco".

