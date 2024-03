Sofia Richie 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com um novo registo da gestação, dando destaque à (já grande) barriga de grávida.

A preparar-se para ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com marido Elliot Grainge, foi com a referida fotografia que a modelo, de 25 anos, deu os "bons dias" aos seguidores.

No que ao look diz respeito, Sofia Richie mostra-se com um visual descontraído.



© SOFIA RICHIE/INSTAGRAM

