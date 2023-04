Depois de ter voltado à sua página de Instagram no início de março, Conguito está de regresso à Mega Hits.

O radialista esteve alguns meses fora dos holofotes após toda a polémica em torno do Villa Athletic Club, clube do qual é fundador e presidente. No ano passado, alguns jogadores manifestaram o seu desagrado por alegados salários em atraso e falta de condições.

Entretanto, Conguito acabou por se afastar da vida pública, mas aos poucos tem regressado. "Tudo se resolve. Obrigado a todos pelo carinho e pela força. Estou de coração cheio, a sério", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram no dia 12 de março.

E agora, esta terça-feira, a Mega Hits anunciou o seu regresso à rádio com um podcast.



© Instagram

