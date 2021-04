O príncipe Harry prepara-se para viajar até ao Reino Unido de forma a estar presente no funeral do avô, o príncipe Filipe, que morreu esta sexta-feira, dia 9 de abril. Contudo, e conforme nota a imprensa internacional, a mulher, Meghan Markle, não irá estar com ele.

Markle, que se encontra grávida pela segunda vez, irá ficar na casa da família na Califórnia por aconselhamento dos médicos, revela o Palácio de Buckingham.

A viagem, que demora cerca de 12 horas, foi desaconselhada tendo em conta o estado avançado da gestação.

"O duque de Sussex está a planear em vir", informou um representante do palácio quando questionado pelos jornalistas acerca do assunto. "A duquesa de Sussex foi aconselhada pelo seu médico a não viajar", confirma.

O funeral irá acontecer no próximo sábado, dia 1, no Castelo de Windsor, mais precisamente na Capela de São Jorge. Apenas 30 pessoas, entre elas o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, irão estar presentes.

Esta será a primeira vez que Harry voltará a Inglaterra depois da polémica entrevista que ele e Meghan deram a Oprah Winfrey.

