Depois de muita especulação sobre quem iria substituir Cláudio Ramos no painel de comentadores do 'Passadeira Vermelha', eis que se confirma que é Mariama Barbosa.

A apresentadora esteve no programa no papel de comentadora no início do mês e integrou oficialmente o painel esta quarta-feira.

A emissão foi iniciada com o anúncio de Liliana Campos, anfitriã do formato, que confirmou assim os rumores que pairavam na imprensa há algumas semanas.

Vale recordar que após Cláudio Ramos, deu-se uma outra baixa no grupo de comentadores. Maria Botelho Moniz também saiu da SIC para integrar a equipa do novo 'Big Brother', que estreia a 22 de março deste mês na TVI.

