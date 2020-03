Cláudio Ramos marcou a atualidade do mês de fevereiro ao anunciar que, após 18 anos ao serviço da SIC, ia mudar-se para a TVI.

Com esta badalada transferência do mercado televisivo, não foi apenas o lugar de 'vizinho' de Cristina Ferreira a ficar vazio. Cláudio deixou aberta a vaga para que um novo comentador fizesse parte do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Mas, ao que parece, a produção do formato pode já ter encontrado uma substituta para o acutilante comentador. Mariama Barbosa esteve esta segunda-feira pela primeira vez no 'Passadeira Vermelha' e os fãs acreditam que a sua 'visita' poderá ser um teste para que seja em breve apresentada como a nova comentadora de serviço.

O que lhe parece esta possibilidade?

