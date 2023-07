O conde Nikolai da Dinamarca vai mudar-se para a Austrália, onde permanecerá pelos próximos seis meses. O neto mais velho da rainha Margarida, que celebra 24 anos em agosto, falou sobre este novo desafio, que vai enfrentar ao lado da namorada, Benedikte Thoustrup, assim como de outros aspetos da sua vida, como a carreira de modelo ou o facto de ter crescido na família real.

O jovem conde, que ocupa a sétima posição na linha de sucessão ao trono, falou com revista francesa Numéro, revelando que a sua chegadas às passerelles foi rápida, sendo que pouco depois de contactar com uma agência já estava a participar em desfiles em Londres e Paris.

Nikolai deixou claro que ser membro da família real dinamarquesa tem sido muito importante, mas que isso não o impediu de tomar as suas próprias decisões nem o limitou quando se trata de definir o seu futuro. Tem consciência de ter crescido em “circunstâncias especiais”, mas sublinha que a sua vida foi repleta de momentos felizes e que teve “uma infância relativamente normal”. “O meu papel não me limitou a fazer as coisas de que gosto. Sempre me vi como uma alma livre. Não me senti restringido em viver minha vida”, afirmou.

Sobre a ida para a Austrália, o conde mostra-se entusiasmado com o desafio, apesar de ser uma grande mudança. "É muito estranho para um dinamarquês como eu. Nunca estive tão longe [de casa]", afirmou. Nikolai vai mudar-se para a Oceânia por um semestre para continuar os seus estudos, continuando matriculado na Copenhagen Business School. De recordar que nos últimos anos a família do príncipe Joaquim, seu pai, viveu em Paris e preparam agora para se mudarem para Washington, nos EUA.