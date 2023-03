Ao que parece, há um motivo particular para que Isa Oliveira, concorrente d'O Triângulo' já tenha conhecida Cristiano Ronaldo. A jovem lisboeta é irmã de um jogador de futebol conhecido, revelou em direto Flávio Furtado.

"Não percebo porque é que a Isa já falou no Cristiano Ronaldo duas ou três vezes e não fala do irmão", começou por atirar o comentador no 'Extra' de segunda-feira.

"Ela é irmã de um grande jogador de futebol, ou pelo menos, já foi, que hoje em dia é comentador desportivo, se não me engano, o Paulo Sérgio", continuou.

Paulo Sérgio, atualmente com 39 anos, jogou enquanto esteve no ativo em clubes como o Sporting, Académica, Belenenses, Estrela da Amadora e Salamanca.

Assista aqui às declarações de Flávio Furtado.

