Depois de ter sido transmitido o episódio em que disse adeus ao 'Hell’s Kitchen', este domingo, Daniela Silva esteve no 'Casa Feliz' com Diana Chaves e João Baião.

Na manhã desta segunda-feira, a agora ex-concorrente do programa de Ljubomir Stanisic recordou a sua saída do formato, depois de se ter sentido mal.

"A saúde está à frente de tudo. Mas na altura estava revoltada comigo. Porque é que me fui sentir mal no serviço? [...] Preferia ter sido expulsa pelo chefe", destacou em conversa com Diana e Baião, referindo de seguida que "está tudo bem de saúde".

Leia Também: Inscrições abertas. SIC confirma segunda temporada de Hell’s Kitchen