A segunda gala do 'Big Brother' culminou na expulsão de Rodrigo Escórcio, como lhe demos conta aqui, mas houve outro momento que deu que falar.

Catarina Esparteiro, enquanto falava com Cristina Ferreira, chamou Tininha à apresentadora, situação que mereceu de imediato uma reação.

"Tininha? Onde é que nós já vamos com as confianças? Estou a brincar, mas não me chama mais Tininha [entre risos]", começou por dizer Cristina.

De seguida, a comunicadora acrescentou: "A única pessoa que me chamava Tininha era o António Sala, na altura do 'A Tua Cara Não Me É Estranha', a única pessoa que em televisão sempre me chamou Tininha. Um beijinho para ele".

