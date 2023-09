Terminada a primeira semana do novo 'Big Brother', os concorrentes do reality show juntaram-se para mais uma gala, sabendo à partida que um deles iria dormir já fora da 'casa mais vigiada do país'.

A noite girou em torno dos principais acontecimentos dos primeiros dias de jogo, com Iasmin em grande destaque, já que foi uma das grandes protagonistas. No anexo, a atenção recaiu maioritariamente sobre as desavenças constantes entre André Lopes e Francisco Monteiro.

O ponto alto da gala, no entanto, acabou por ser a 'curva da vida' de Jéssica Galhofas. A concorrente da Costa da Caparica percorreu os acontecimentos mais marcantes dos seus 25 anos de vida, como a descoberta tardia de que o homem a quem chamava pai era, afinal, o seu padrasto.

Jéssica explicou que o pai biológico nunca a quis conhecer e que apenas desejava saber o motivo. Para além deste tema sensível, a jovem relatou ainda a relação amorosa abusiva que viveu, tendo mesmo abortado sem que tivesse essa vontade. De regresso à casa, para perto dos colegas, Jéssica foi abraçada e confortada, sendo que ninguém conseguiu esconder as lágrimas.

De seguida, foi tempo de descobrir qual seria o primeiro participante a abandonar a casa. André Lopes, Márcia Soares e Zé Pedro Rocha foram salvos ao longo da noite e, no fim, a disputa ficou entre Vina e Rodrigo Escórcio. O madeirense não resistiu à nomeação e abandonou o jogo com 53% dos votos.

Sem tempo para respirarem, todos tiveram de fazer novas nomeações, apurando de imediato o novo grupo de concorrentes em risco: Fábio Gonçalves, Palmira Rodrigues, Rogério Parrot, Dulce Pinto e Joana Sobral.

A gala terminou com os concorrentes do anexo a receberem autorização para, finalmente, ocuparem a casa e serem substituídos por colegas da casa. Iasmin Lira, Joana Lopes, Paulo Sousa, Rogério Parrot, Catarina Esparteiro, Soraia Rodrigues, Ossman Idrisse e Zé Pedro Rocha ficarão assim restringidos a apenas 20 metros quadrados, proibidos de fumar, sem acesso ao exterior e com o mínimo indispensável no que diz respeito a alimentação e bens de higiene pessoal.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' arrasada por deitar comida para o lixo