O que os concorrentes do 'Big Brother' fazem no interior da 'casa mais vigiada do país' é acompanhado ao segundo por muitos espectadores, através do TVI Reality, e por isso nada escapa a estes olhares atentos.

Soraia Rodrigues, de 31 anos, foi captada a deitar fruta que havia sobrado da festa da noite anterior para o lixo e este gesto deixou vários espectadores incrédulos.

Na rede social X, antigo Twitter, o vídeo já começou a circular e as críticas são mais que muitas, havendo mesmo quem exija uma sanção imediata.

"Tive de ir ver com os meus próprios olhos e olhem, estou chocada. A Soraia mandou uma enorme quantidade de comida para o lixo. Comida essa que podia ter sido dada aos do anexo e ainda guardarem para eles que estão na casa", fez notar uma cibernauta.

Outras pessoas optaram por destacar que "há famílias que neste momento passam muitas dificuldades" e que a produção do reality show tinha o dever de alertar Soraia no preciso momento em que tudo aconteceu.

Veja abaixo o vídeo que está a dar que falar.

