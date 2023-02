Marvvila, uma das concorrente do 'Big Brother Brasil 2023', falou abertamente de uma condição com que nasceu - polidactilia - e por causa da qual já se submeteu a uma cirurgia.

A participante do reality show revelou a um colega de casa que nasceu com polidactilia, uma deformação congénita que leva à formação de um dedo a mais na mão ou no pé.

"Eu nasci assim. Vamos lá. O meu avô, a minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, os meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima", sublinhou.

A personalidade conta que apesar de ter feito uma operação para tirar o referido dedo, ainda ficou com um pedaço na mão, algo que a deixa desconfortável.

"Em cima da hora [antes de entrar para o reality show] eu mandei mensagem para a dermatologista e falei: 'Tem como arrancar esse dedinho?' Aí ela: 'arranco'. Só que não deu tempo, passou assim e eu já estava aqui", descreve.

"Eu odeio isso aqui, sempre tive vergonha", confessou por fim.

Leia Também: Brendan Fraser abre o coração e fala de diagnóstico de autismo do filho