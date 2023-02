Brendan Fraser confessa que viveu momentos difíceis quando soube que o filho, Griffin Fraser, tinha sido diagnosticado com espectro de autismo.

"Quando descobri o diagnóstico do meu filho aos 22/24 meses, fiquei em baixo, no mínimo", confessou a estrela, de 54 anos, em declarações ao 'The Howard Stern Show'.

"A primeira reação foi, 'quero saber como posso resolver isto. Qual é a cura? O que isto significa?'", relatou o artista.

O ator confessa que foi completamente apanhado de surpresa com tudo o que aconteceu: "Culpas-te a ti mesmo e pensas nos teus genes, ou porque fumaste na faculdade. Começas a culpar-te e em busca dos motivos".

Griffin, note-se, tem agora 20 anos, e é fruto do anterior relacionamento de Brendan Fraser com Afton Smith. O ex-casal tem mais dois filhos em comum: Holden Fraser, de 18 anos, e Leland, de 16.