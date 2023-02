Isa Oliveira, de 27 anos, é uma das concorrentes de 'O Triângulo', o novo reality show da TVI.

Foi uma das primeiras participantes a entrar neste novo programa e, embora tenha contado que já sofreu bullying na infância por ser o "patinho feio", Isa é agora uma mulher lindíssima que colhe muitos elogios nas redes sociais.

Com mais de 142 mil seguidores no Instagram, Isa partilha fotografias onde evidencia a sua beleza, destacando também por lá um encontro recente com Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

A jovem concorrente conheceu o casal no Stuppendo Beach, o restaurante dos pais onde trabalha.

Ora veja:

