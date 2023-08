Taylor Swift atuou esta segunda-feira, dia 7 de agosto, no Estádio SoFi, em Los Angeles, e na bancada esteve uma pessoa muito especial: Kevin Costner.

O ator, que enfrenta agora um duro processo de divórcio com Christine Baumgartner, foi mesmo filmado a sorrir durante a canção 'We Are Never Ever Getting Back Together' ['Nós Nunca Vamos Voltar a Estar Juntos'].

Costner fez-se acompanhar da filha de 13 anos, Grace Avery, fruto da relação com a ex-companheira.

