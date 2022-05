Gisela João subiu ao palco do Centro Cultural de Belém na passada sexta-feira, dia 13 de maio, para ser anfitriã e dar voz ao que descreve como uma "linda festa".

Nas redes sociais, a fadista mostrou-se de coração cheio com o resultado do espetáculo e lembrou um dos pontos altos do mesmo: o pedido de casamento que aconteceu na plateia.

"Que linda a festa que até teve a sorte de ter um amigo convidado, Tiago Nacarato. Que delícia a festa, que teve até pedido de casamento.

Que linda a festa que vos teve a todos vocês", lê-se na partilha, que junta ainda as melhores imagens do concerto.

O pedido de casamento teve lugar pouco antes de Gisela interpretar o tema 'Sou Tua', quando as luzes viraram-se depois para a plateia e uma fã da fadista pediu a namorada em casamento.