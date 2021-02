Pedro Scooby não podia estar mais feliz, especialmente com a boa relação que a companheira, Cintia Dicker, tem com os seus filhos, Bem, Dom e Liz, fruto do casamento terminado com Luana Piovani.

Ainda esta sexta-feira, o surfista destacou nas stories da sua página de Instagram alguns vídeos onde mostra Cintia a treinar com Bem e Liz.

Momentos que não passaram despercebidos aos olhos de muitos fãs e que pode ver na galeria.

