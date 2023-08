Com um ar cansado, um reduzido biquíni da cintura para cima e sem calçado, foi assim que a companheira de Kanye West, Bianca Censori, foi vista em Itália.

Nas fotografias obtidas pelo Page Six, Bianca aparece a caminhar por Florença, esta terça-feira, tendo completado o look com umas leggings pretas e um lenço prateado à volta do pescoço.

Por sua vez, Kanye West foi 'apanhado' numa gelataria com uma toalha branca na cabeça. As imagens de ambos já estão a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

