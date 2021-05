Cauã Reymond está a trabalhar com a ex-namorada, Alinne Moraes, em 'Um Lugar ao Sol', nova novela da TV Globo. Um tema que foi discutido pela atual companheira do ator, Mariana Goldfarb, em conversa com os seguidores, na manhã desta sexta-feira.

"Não me importo. Trabalho é trabalho. Quem quer fazer coisa errada, vai fazer fora do trabalho, dentro do trabalho, na hora do almoço. Tanto faz. Inclusive admiro muito o trabalho da Alinne Moraes também e acho que eles vão ser um sucesso nessa novela. Estou louca para assistir", destacou Mariana Goldfarb, como cita a revista Quem.

Segundo a publicação, a apresentadora partilhou ainda que quer ter filho com Cauã. "Quero ter muito filhos. Mentira. Antes eu queria ter três, agora quero ter um de cada vez", disse.

Recorde-se que o ator já é pai de Sofia, de oito anos, do casamento anterior com Grazi Massafera.

