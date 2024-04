Há mágoas que nunca se esquecem por mais anos que passem. Ricardo Pereira esteve em grande destaque esta semana por uma entrevista dada pela apresentadora brasileira Dani Suzuki, com quem o ator português namorou entre 2005 e 2006. A relação foi bastante mediática quer em Portugal como no Brasil, mas só agora ficámos a saber que o seu fim esteve relacionado com infidelidade.

Dani confessou no podcast 'Tá Benito' que a relação ficou marcada por várias traições de Ricardo. "Ele me chifrava bastante", admitiu a comunicadora, que depois recordou o pedido de desculpas que lhe foi feito pelo ator.

"Ele disse-me: 'Dani, eu era completamente imaturo'. Nós éramos muito novos, foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma altura em que não dava mais", acrescentou Suzuki.

Vale lembrar que, na altura, a proximidade de Dani Suzuki e o também ator Ricardo Tozzi foi apontada como o principal motivo do fim da relação com Ricardo Pereira, o que também foi negado pela apresentadora no podcast. "Um ano depois, eu namorei com o Tozzi realmente. Tornámo-nos os melhores amigos e depois namorámos. Ainda assim, a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. Éramos mais amigos do que namorados. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", vincou.

Atualmente, Ricardo Pereira é feliz ao lado de Francisca Pinto, com que se casou em 2010. Da relação nasceram três filhos: Vicente, Francisca e Julieta.

