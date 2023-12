Mãe do pequeno Vasco, de sete anos, fruto da relação terminada com André Chaves, Ana Marta Ferreira passa todos os anos parte do seu Natal com o filho. O menino vive sempre esta época do ano com ambos, sendo que vão alternando entre o dia 24 e o 25.

A árvore de Natal, conta, é sempre montada e decorada com o menino e este é um momento particularmente especial.

Sobre as tradições e o melhor desta época festiva, a atriz destaca que o convívio e a reunião familiar é sempre o mais importante, valores que também está a passar ao pequeno Vasco.

Ana Marta Ferreira conversou com o Fama ao Minuto num evento organizado pela Auchan, referindo ainda que entre as iguarias natalícias, as "línguas de bacalhau" é um prato que "todos adoram" lá em casa.

Gostas do Natal? Decoras a casa a rigor? Como é em tua casa?

Gosto muito do Natal mas não decoro assim tanto a rigor. Claro que a clássica árvore de Natal tem de estar sempre presente, até porque é uma ação que faço com o Vasquinho. Ele diverte-se imenso, estamos juntos, fazemos uma coisa em conjunto e damos logo aquele espírito natalício. Acho que basta a árvore de Natal que já é Natal.

Como é que costuma ser? Passas em tua casa ou em casa de familiares?

Conforme. Tanto pode ser em casa dos meus pais como na minha. Como tenho a guarda partilhada do Vasquinho, há sempre uma mudança também – ou está em casa do pai ou está em minha casa. Mas não fugimos muito deste registo.

Mas o Vasco passa sempre com ambos?

É sempre com os dois, mas os dias é que são alternados conforme os anos.

E há tradições da tua infância que manténs com o Vasco?

A mesa cheia de comida e comer muito bem. (risos) É uma das coisas que me lembro de miúda, estarmos todos sentados à mesa a comer – as línguas de bacalhau, que ele também já gosta, todos lá em casa adoramos. Essa é a maior memória que tenho – claro que há aquele momento de abrir os presentes, é sempre muito bom. Mas o convívio à mesa e estarmos todos juntos, para mim, é o mais importante e o próprio Vasquinho já sente isso, o que é muito bom.

As prendas abrem no dia 24 ou no dia 25?

É no dia 24 ou no dia 25, porque é com o Vasquinho, conforme está… Mas nós não temos aquela coisa de que só abrimos no dia 25. Quem está no dia 24 abre no dia 24, quem está no dia 25, abre no dia 25.