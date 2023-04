Maria Cerqueira Gomes foi esta sexta-feira apresentada como o rosto escolhido para conduzir a próxima aposta da TVI, o programa 'Casamento Marcado'.

O formato irá juntar pessoas que procuram o amor, mas partem para a experiência já de casamento marcado.

No âmbito da apresentação do projeto, cujos pormenores foram revelados em direto no 'Dois às 10', Maria respondeu a algumas questão sobre cerimónias de casamento.

Questionada se prefere pequenas cerimónias ou grandes casamentos, a apresentadora não hesitou em responder: "pequenas cerimónias".

Quanto ao local para o grande dia, Maria contou que gosta de casamentos "na praia, campo ou igreja".

"Como seria o seu casamento de sonho?", quis ainda saber o repórter da TVI. "O meu casamento de sonho, ainda não pensei nisso. Não pensei nisso, mas de certeza que no fim do programa eu vou saber responder", reagiu a comunicadora, que recentemente viu ser confirmado o namoro com o toureio espanhol Cayetano Rivera.

