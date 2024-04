Quando o príncipe de Gales assumir o trono, se decidir continuar a ser tratado por William, será provavelmente denominado rei William V. Mas e Kate, por qual nome será conhecida?

A revista Hello! falou com a historiadora real Marlene Koenig, fundadora do blog 'Royal Musings', que confirmou que Kate será simplesmente conhecida como rainha Catherine e não Catherine VI, como alguns meios avançavam.

Kate será de facto a sexta mulher com uma 'variante' do nome Catherine a ser consorte, mas não terá um número de reinado. Apenas o soberano, e nunca o seu consorte, tem um número após o seu nome.

Desta forma - e tal como acontece com Camilla, que é rainha consorte - também Kate terá essa denominação.

Se viver mais tempo que o marido e, portanto, enviuvar, será provavelmente conhecida como 'Rainha Mãe', tal como aconteceu com a mãe de Isabel II.

