Rihanna vive uma das fases mais felizes da sua vida. A artista, de 34 anos, revelou durante a sua atuação no Super Bowl que está grávida do segundo filho, facto que tem feito correr muita tinta na imprensa internacional.

"O seu principal foco agora é na família. Ela adora passar tempo com o filho", afirmou uma fonte da revista People.

Note-se que em maio do ano passado, a cantora deu à luz o primeiro filho, fruto do relacionamento com A$AP Rocky.

"Ela ainda é apaixonada por música, mas não tem grande planos quanto a isso agora. Irá aceitar um projeto ocasional, mas não tem planos em comprometer-se com um álbum completo", faz saber a mesma fonte.

"Ela adora ser mãe e é nisso que se tem focado. Estás mais feliz que nunca", completa.

