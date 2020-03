Rodrigo Guedes de Carvalho tem aproveitado para chamar a atenção quanto aos cuidados que se deve ter nesta fase por causa do coronavírus. A propósito do assunto, o jornalista da SIC fez uma publicação na sua conta de Instagram a mostrar como as mãos deverão ser lavadas.

Por seu turno, na descrição da mesma acabou por corrigir alguns 'pormenores'.

"Já depois de publicar, chamaram-me a atenção para dois pormenores importantes. Não devia ter tocado na torneira com os dedos e devia ter utilizado sabonete líquido. Aqui fica o devido reparo que espero que não comprometa a mensagem importante: não é preciso desperdiçar água", sublinhou.

Ora veja...

