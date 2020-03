Jennifer Garner salvou o mais recente filme de Ben Affleck, 'The Way Back', num momento em que o ator estava em baixo, dá conta a imprensa internacional. Segundo consta, a também atriz falou com o realizador do filme para se certificar de que o ex-marido e pai dos filhos não perderia o seu papel na sequência da sua reabilitação.

A informação foi dada por Gavin O'Connor à revista 34th Street: "Assim que começamos a preparar o filme, o Ben descarrilou. Por isso, acabou por ir para a reabilitação e não sabia se o filme tinha acabado", afirmou.

"A ex-mulher dele, Jennifer Garner, chamou-me e disse-me (...): 'Gavin, ele está-te a pedir, por favor não o tires do filme, ele quer mesmo fazer isto'", descreve, acrescentando que para ele, naquele momento, o mais importante era a recuperação de Ben.

