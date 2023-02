Meses após terem terminado as gravações, como estão atualmente os antigos participantes do programa 'A Ex-Periência'? Depois de Sílvia e Paulo, Manuel Luís Goucha recebe dois outros casais que fizeram parte do programa.

"Vanessa e Diogo, o casal que saiu mais cedo de a 'Ex-Periência', por decisão dos terapeutas, vai estar connosco esta tarde", promete a produção de 'Goucha'.

Também Ana Sofia e João, que não renovaram os votos, vão conversar com o apresentador sobre o que mudou na vida de ambos.

O programa 'Goucha', recorde-se, vai para o ar entre as 16h05 e as 18h10.

