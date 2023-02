Sílvia Neves, de 35 anos, e Paulo Silva, de 34, marcaram presença no programa 'Goucha' para a primeira entrevista desde o final de 'A Ex-Periência'.

Confrontados por Manuel Luís Goucha sobre os motivos que levaram à rutura da relação, o casal apontou o temperamento de Sílvia como principal motivo e o facto de Paulo estar na época a enfrentar um problema com o jogo.

Apesar de ter notado que estava estranho, Sílvia só soube que o marido era viciado no jogo depois do divórcio.

"Fui muito abaixo, perdi quase 30 quilos, tirei a carta num mês e percebi realmente que fiz asneiras. Mas se não as tivesse feito, não estava aqui e não tinha nascido a Sílvia nova", contou a antiga participante do reality show da TVI.

Questionado sobre o problema que enfrentou, Paulo explicou: "Era vício, porque eu estava a apostar dinheiro que me fazia falta, mas nunca foi dependência porque não apostava todos os dias".

Veja aqui o vídeo com as declarações completas do casal.