Depois de várias zangas e trocas de acusações públicas, Luana Piovani está 'em paz' com o ex-companheiro e pai dos três filhos.

O surfista contou quem ambos conseguiram chegar a um consenso. "Fui casado com a Luana durante oito anos e tivemos altos e baixos nesta relação de pais separados. Isso é normal. As pessoas têm visões diferentes sobre a criação dos filhos", começou por dizer.

"Agora, chegamos a um momento, graças a Deus, de resolver as coisas de uma maneira que seja boa para as crianças. O que importa, no final de tudo, é o bem-estar das crianças. Agora a gente chegou a este lugar de um ceder um pouco ali, o outro aqui. Quero o melhor para ela e ela para mim", acrescentou.

"Às vezes, pela repercussão na internet, torna-se uma guerra muito maior do que eu realmente tenho com ela. Tivemos as nossas desavenças. Lógico que quando ela expôs na internet, cada um correu para um lado, começou a falar daqui e dali... Isso vende na internet, mas entre a gente está tudo ótimo, graças a Deus", destacou ainda.

De recordar que o ex-casal tem três filhos em comum, Dom, de 11 anos, e os gémeos Bem e Liz, de oito. O surfista é ainda pai de Aurora, de oito meses, da relação com Cíntia Dicker.

