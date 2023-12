Já diz o ditado: 'filho de peixe, sabe nadar' e se há coisa que as filhas gémeas de Luciana Abreu herdaram da mãe foi o seu 'à vontade' e desejo que mostrar o seu talento para a dança.

Este sábado, 9 de dezembro, a artista e apresentadora da SIC partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um divertido vídeo no qual as filhas gémeas, Amour e Valentine, aparecem a dançar.

"A despedir-me destas 'mini me' porque há todo um todo um 'Domingão' à minha espera", escreveu a mamã 'babada' na legenda da partilha.

Veja o vídeo na galeria.

Amour e Valentine, de cinco anos, nasceram do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da união passada com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu despede-se de colegas. "Notícias muito tristes num dia só"