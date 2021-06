Katia Aveiro não poderia ser uma mãe mais 'babada'. Na sua conta de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou fotografias encantadoras da filha, que mostram como a pequena Valentina, de quase dois anos, já cresceu.

"Este meu útero é bem abençoado mesmo modéstia à parte, mas tenho uns filhos maravilhosos e com muita saúde que é o melhor que se pode pedir mesmo", começou por brincar na legenda da publicação.

"Bom fim de semana com este sorriso lindo e abençoado", termina.

Note-se que Valentina é fruto do relacionamento entre Katia e o atual companheiro, Alexandre Bertolucci Jr.. A empresária é ainda mãe de Dinis e Rodrigo, de dez e 20 anos, frutos do casamento com José Pereira.

