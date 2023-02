Bruce Willis tem contado com o apoio incondicional da família na luta contra a demência frontotemporal, doença com a qual foi diagnosticado, conforme revelado recentemente.

A mulher do ator, Emma Heming Willis, assim como os filhos, têm estado focados em ajudá-lo a "desfrutar da vida ao máximo", segundo um comunicado da família divulgado pela revista People.

"O foco em relação ao Bruce é mantê-lo ativo. Ele tem uma agenda cheia com atividades todos os dias. Eles certificam-se de que o corpo dele e mente são exercitados", notou ainda uma fonte próxima à publicação.

"A família está mais unida que nunca", acrescenta, notando que Emma está a criar o máximo de memórias possíveis do ator para as filhas mais novas. "Ela quer que recordem o Bruce como um pai incrível e divertido. Quer que tenham as melhores memórias dele", completa.

Vale notar que em 2022, o ator de Hollywood revelou que tinha sido diagnosticado com afasia, condição que progrediu até chegar a demência.

Bruce é pai de Mabel, de 10 anos, Evelyn, de oito, (da atual relação com Emma) de Rumer Willis, de 34 anos, Scout Willis, de 31, e Tallulah Willis, de 29 (do relacionamento passado com Demi Moore).