Casada com Gonçalo Uva desde julho de 2013, Carolina Patrocínio cumpriu todas as tradições no que ao enlace diz respeito. Uma delas, conforme evidenciado pela própria hoje, 19 de maio, no programa 'What’s Up! TV', da SIC Mulher, foi comer uma fatia do bolo passado algum tempo.

"E quem é que sabe a tradição do bolo passado um ano? Comer uma fatia", introduziu às convidadas do programa.

"Comi a fatia congelada do meu passado um ano", nota.

Recorde-se que em comum, Carolina e Gonçalo têm quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Leia Também: Mãe de Carolina Patrocínio faz 58 anos. Uma "brasa mãe de 6 filhas"