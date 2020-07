Os concorrentes do 'Big Brother' que esta semana correm o risco de deixarem o programa por estarem nomeados, Noélia, Daniel Guerreiro, Jéssica e Soraia, tiveram a oportunidade de ouvirem mensagens das suas famílias.

O momento em que os participantes ouviram as mensagens dos familiares foram pautados pela emoção, mas acabou por destacar-se um em especial: a mensagem da mãe de Soraia.

"Soraia, estou muito orgulhosa de ti. Tens sido fiel contigo mesma, mantendo-te alegre sempre que possível. Estou a morrer de saudades tuas. Tens um grande apoio dos teus fãs, família e amigos. Muita coragem para os desafios que se seguem pela frente. Quero dar-te muita força, mil abraços. Amo-te. Continua a expressar a tua opinião em todos os aspetos", disse a mãe da concorrente, deixando a filha completamente lavada em lágrimas.

No estúdio do 'Extra do Big Brother' também a apresentadora Maria Botelho Moniz e as comentadoras Marta Cardoso, Ana Arrebentinha e Liliana Aguiar ficaram lavadas em lágrimas. "As imagens que nos vimos emocionaram-nos aqui a todas", referiu Marta Cardoso.

