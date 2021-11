O humorista terá atirado com uma garrafa à cabeça do companheiro, de acordo com os relatos citados pela imprensa internacional.

O comediante Andy Dick foi detido após acusação de violência doméstica, como adianta o Page Six, esta quinta-feira. Há relatos que alegam que o humorista atirou uma garrafa à cabeça do namorado. As autoridades foram a casa de Andy Dick, de 55 anos, em Los Angeles, na segunda-feira, local onde o casal terá tido uma forte discussão que acabou com agressões, informa o TMZ. A polícia terá encontrado evidências suficientes para prender o comediante, mas o mesmo acabou por ser libertado cerca de três horas depois, após pagar uma fiança no valor de 50 mil dólares (mais de 40 mil euros). Aparentemente, esta não é a primeira vez que Andy Dick tem uma atitude mais agressiva. Aliás, fontes contam ao TMZ que esta foi a segunda vez em dois meses que a polícia foi chamada a casa do humorista por acusações de violência doméstica. Leia Também: Nilton: "Porque é que este indivíduo não está preso e a levar na boca?"