Cristina Ferreira mudou-se para a TVI após dois anos de sucesso na antena da SIC. A apresentadora regressou à casa que a viu crescer para novos projetos, que começam já em setembro.

Tal como aconteceu quando rumou à SIC, Cristina irá agora levar consigo vários elementos da equipa que fazia consigo o programa das manhãs.

Sabe-se para já que a apresentadora irá continuar a trabalhar com realizador João Patrício, com o diretor de produção André Manso, com o assistente de produção Ruben Vieira, carinhosamente tratado por Ben, e com Joana Barrios - que assumia o papel de cozinheira oficial do seu programa.

Porém, as mudanças não ficam por aqui e há um novo reforço que trocou a SIC pela TVI... por causa de Cristina Ferreira. Falamos da psicóloga Vera de Melo, que fazia parte da crónica criminal d'O Programa da Cristina' e que esta quinta-feira se estreou como uma das comentadores do mesmo segmento no programa 'Você Na TV'.

Será que a apresentadora irá levar consigo para a TVI outros grandes nomes?

