Férias prolongadas ou apenas uma escapadinha? A resposta a esta questão ainda não temos, mas é certo, para já, que Cláudio Ramos apanhou esta sexta-feira, 31 de março, um avião no aeroporto de Lisboa.

O apresentador não revelou qual o destino para onde se dirige, mas partilhou com os seguidores do Instagram imagens onde se mostra já no aeroporto de malas feitas e pronto a embarcar.

Cláudio Ramos surgira amanhã em antena na emissão de sábado do programa 'Dois às 10'. Contudo, importa recordar, o formato apresentado pelo comunicador e por Maria Botelho Moniz é gravado durante a semana.



© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos



© Reprodução Instagram/ Cláudio Ramos

Leia Também: Joana Marques reage a "nota de repúdio" de Cláudio Ramos