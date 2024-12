Maria de Lurdes Violante, mãe do afilhado de Marco Paulo, abriu o coração numa mensagem que gravou para o programa 'V+FAMA' na qual fala sobre o Natal e de como a família o irá viver, quase dois meses após a morte do cantor.

"Este ano o Natal vai ser muito diferente. Um Natal difícil para mim e para os meus. É um Natal sem o Marco Paulo. Sem o grande artista que todos nós amámos e respeitámos", afirmou Violante num vídeo.

Marco Paulo, recorde-se, morreu aos 79 anos, no dia 24 de outubro, após uma batalha contra um cancro no fígado e outro no pulmão.