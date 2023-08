"Ainda estou meio em choque com o que tenho lido sobre a inteligência artificial. É inacreditável tudo o que se pode fazer". Foi com estas palavras que Rita Pereira começou a publicação que fez na sua página de Instagram este domingo.

A atriz decidiu partilhar publicamente a sua opinião sobre o tema, confessando que vai continuar a adquirir mais informação.

"Com esta tecnologia, os computadores podem ser treinados para cumprir tarefas específicas ao processar grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nesses dados. Se é positivo em várias indústrias? Claro que sim, mas se não for usada para o que é realmente importante, causa-me um certo receio do que aí pode vir. Ainda tenho muito para ler e instruir-me sobre este tema", disse, mostrando ainda o resultado de uma experiência que fez.

"PS- Com uma simples foto na minha casa de banho, consegui ir à praia, à piscina, à floresta, ser a Barbie, ir ao deserto, estar num desfile LGBT, e sei lá mais o quê", relatou. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: "Sou contra mamilos tapados. Não tapo. As mulheres têm de ser livres"