Rita Pereira conseguiu manter uma rotina de treinos de, em "média, três vezes por semana" e destacou esse feito na sua página de Instagram.

Ao mostrar aos seguidores aquele que foi o último treino do ano, esta segunda-feira, dia 30 de dezembro, a atriz disse: "E está feito o último treino do ano 2024. Parabéns a mim que consegui fazer uma média de três vezes por semana entre abril e dezembro com uma gravidez e um pós-parto pelo meio".

Por fim, Rita Pereira deixou um agradecimento ao personal trainer "pela força". "Única pessoa a quem pago para me fazer sofrer", rematou.

© Instagram_hyndia