Maria Cerqueira Gomes já conduziu diversas edições da gala dos Dragões de Ouro, enquanto trabalhou no Porto Canal, mas hoje, dia 27 de abril, decidiu destacar a cerimónia de 2011.

Enquanto decorrem as eleições no emblema azul e branco - e das quais sairá o próximo presidente do clube - a apresentadora mostrou nas redes sociais uma fotografia que a mostra ao lado de André Villas Boas e Pinto da Costa, que eram, nesta altura o treinador e o presidente do FC Porto, respetivamente.

Hoje, no entanto, os dois concorrem pela presidência do clube, o que levou Maria a escrever o seguinte: "Que o Porto vença!".

© Instagram/Maria Cerqueira Gomes

Vale lembrar que a estas eleições no FC Porto também concorre Nuno Lobo.

