Pedro Teixeira é um fervoroso adepto do FC Porto, o que faz com que o dia de hoje, 27 de abril, tenha uma grande importância para o ator.

No Dragão realizam-se este sábado as eleições do clube, disputadas por Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo, sendo que um destes homens será o presidente do emblema azul e branco durante os próximos anos.

Pedro Teixeira, que no passado deixou claro o seu apoio a André Villas-Boas, fez logo pela manhã uma partilha que assinalou o que irá acontecer durante todo o dia.

"Viva o FC Porto!", escreveu o artista na legenda de uma fotografia do emblema do clube. Ora veja:

